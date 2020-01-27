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    Українка Надія Шпаченко отримала «Греммі»

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    <span>Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на &laquo;відмінно&raquo;</span> - Українка Надія Шпаченко отримала «Греммі»
    Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно»

    Альбом української піаністки The Poetry of Places переміг у категорії «Найкраща класична збірка»

    Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду «Греммі». Як повідомляє «Радіо Свобода», її альбом The Poetry of Places переміг у категорії «Найкраща класична збірка».

    «Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні», – мовиться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

    Тріумфатором цьогорічної «Греммі» стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала одразу шість статуеток, святкувавши перемогу і в головних категоріях. У категорії «Найкращий запис» перемогла її композиція «Bad Guy», а її платівку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» визнали найкращим альбомом року.

    музика українці премія
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