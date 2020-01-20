Названо імена усіх учасників нацвідбору Євробачення-2020



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Перший півфінал нацвідбору Євробачення-2020 відбудеться 8 лютого

«Суспільного мовлення» та телеканал «СТБ» оголосили учасників цьогорічного національного відбору пісенного конкурсу Євробачення.

Про це передає пресслужба «Суспільного мовлення».

Членами журі будуть артист Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та гендиректор «Хіт Fm». Ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула.

Перелік 16 учасників нацвідбору:

[О],

KHAYAT,

Assol,

CLOUDLESS,

GARNA,

Katya Chilly,

FO SHO,

David Axelrod,

Олександр Порядинський,

TVORCHI,

GIO,

Jerry Heil,

KRUTЬ,

Еліна Іващенко,

Go-A,

MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

Прямі ефіри нацвідбору відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).

Раніше повідомлялося, що перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.