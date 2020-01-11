Відома українська співачка розповіла про свою другу вагітність (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Думанська поділилася з фанами своєю радістю

Юлія Думанська поділилася з фанами своєю радістю

Українська співачка Юлія Думанська, виконавиця хітів «Двічі в одну річку не війдеш» і «Пробач», готується до народження другої дитини.

Про свою вагітність артистка оголосила на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши милі сімейні фото. На знімках Юлія зображена з округлим животиком в оточенні чоловіка, бізнесмена Григорія Козловського. У кадрі також присутні діти подружжя – спільна Діана і дочка Григорія від попереднього шлюбу.

«2020 й обіцяє бути ще щасливішим і веселішим. P.S Це я не пампушків переїла», – написала Юлія.

28-річна Юлія та 48-річний Григорій одружилися 14 лютого 2018 року. У червні того ж року співачка народила доньку, яка стала для неї першою дитиною. А ось бізнесмен тоді став татом в четвертий раз. У Козловського є три дочки від попереднього шлюбу.

Юлія Думанська раніше співпрацювала зі співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього співачка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Юлії дві пісні «Стріляй» і «Закохана».

Нагадаємо, Ілон Маск і співачка з українським корінням чекають дитину.

Як повідомлялося, Світлана Лобода в чорному мікро-бікіні похвалилася фігурою на березі океану.