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    Суспільство

    Відома українська співачка розповіла про свою другу вагітність (фото)

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    <p>Юлія Думанська поділилася з фанами своєю радістю</p> - Відома українська співачка розповіла про свою другу вагітність (фото)

    Юлія Думанська поділилася з фанами своєю радістю

    Юлія Думанська поділилася з фанами своєю радістю

    Українська співачка Юлія Думанська, виконавиця хітів «Двічі в одну річку не війдеш» і «Пробач», готується до народження другої дитини.

    Про свою вагітність артистка оголосила на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши милі сімейні фото. На знімках Юлія зображена з округлим животиком в оточенні чоловіка, бізнесмена Григорія Козловського. У кадрі також присутні діти подружжя – спільна Діана і дочка Григорія від попереднього шлюбу.

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    «2020 й обіцяє бути ще щасливішим і веселішим. P.S Це я не пампушків переїла», – написала Юлія.

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    28-річна Юлія та 48-річний Григорій одружилися 14 лютого 2018 року. У червні того ж року співачка народила доньку, яка стала для неї першою дитиною. А ось бізнесмен тоді став татом в четвертий раз. У Козловського є три дочки від попереднього шлюбу.

    Юлія Думанська раніше співпрацювала зі співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього співачка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Юлії дві пісні «Стріляй» і «Закохана».

    Нагадаємо, Ілон Маск і співачка з українським корінням чекають дитину.

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