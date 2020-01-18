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    Культура

    Рок-н-рольний драйв: свінг-оркестр №1 в Європі дасть єдиний концерт в Києві

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    Першого лютого з свінг-оркестром зіграють головні рокенрольники Києва - Рок-н-рольний драйв: свінг-оркестр №1 в Європі дасть єдиний концерт в Києві
    Першого лютого з свінг-оркестром зіграють головні рокенрольники Києва

    Музиканти презентують українським меломанам новий альбом

    У Києві 1 лютого зіграє кращий свінг-оркестр Європи – Ray Collins’ Hot-Club. У рамках світової прем’єри музиканти презентують українським меломанам новий альбом «When night comes to Berlin». 

    Унікальний оркестр відтворює у виступах естетику біг-бендів 30-х та музику 40х-50х. Наживо лунає дивовижний синтез – свінг, неосвінг, джамп-блюз, джайв та рок-н-рол. 

    За 20 років творчості музиканти об’їхали з концертами весь світ та підкорили США, батьківщину еталонних свінгових біг-бендів Дюка Еллінгтона, Флетчера Хендерсона, Гленна Міллера, Каунта Бейсі, Бенні Гудмена. 

    З 2005 року музика Ray Collins’ Hot-Club лунає в кіно. Їхня пісня «Barefoot» («Босоніж») стала саундтреком до однойменного фільму «Босоніж» знаного німецького режисера Тіля Швайгера («Достукатись до небес», «Безславні виродки»). 

    Перший альбом «Shaking That Boogie» (2001) вивів оркестр в топ свінгових колективів світу. Нині вони - хедлайнери світових свінг-, джаз- та рокабілі-фестивалів. Для поціновувачів автентики та лампового звучання Ray Collins’ Hot-Club мають приємний сюрприз. Їхній новий альбом «When night comes to Berlin» традиційно вийшов на вінілі. Ці платівки музиканти привезуть на концерт в Києві. 

    Першого лютого з свінг-оркестром зіграють головні рокенрольники Києва – гурт «Руки’в Брюки». Вони виконують запальний мікс музики 50’х: ритм-н-блюз, свінг, кантрі, автентичний рокабілі.

     

    США кіно музика концерт
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