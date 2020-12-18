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    Потужний флешмоб: жінки в хустках встановили національний рекорд України

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    <span>День української хустки&nbsp;</span>почали відзначати 7 грудня 2019 року - Потужний флешмоб: жінки в хустках встановили національний рекорд України
    День української хустки почали відзначати 7 грудня 2019 року
    Фото: Людмила Станиславенко/Facebook

    День української хустки почали відзначати 7 грудня 2019 року

    Флешмоб до Всесвітнього дня укрaїнської хустки встановив національний рекорд України «Міжнaродний флешмоб упродовж доби. Нaйбільшa кількість жінок в укрaїнських хусткaх». За 24 години до акції долучилися більше ніж три тисячі жінок із 13 країн світу, повідомила депутатка Вінницької обласної ради та організаторка події Людмила Станіславенко.

    «Ми з вами точно знаємо, що за весь період у флешмобі взяли участь більше мільйона жінок із більш як 20-ти країн світу, але за умовами організаторів враховано було тільки тих, хто виклав фото в хустках 7-го грудня й зареєструвався у встановленні рекорду...», – пише Станіславенко.

    Кожна зареєстрована учасниця флешмобу отримає на свою пошту електронний сертифікат.

    День української хустки почали відзначати 7 грудня 2019 року з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України.

    Свято має на меті об’єднати жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Адже з давніх-давен в українських сім’ях оберегом, символом любові й злагоди слугувала саме хустка.

    Цьогоріч із нагоди свята українки в різних країнах світу брали участь у флешмобі «Зроби фото з хусткою». Суть його полягала в тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватися в ній, після чого викласти світлину в соціальних мережах із хештегами  #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка.

    Теги: свята культура рекорд традиції
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