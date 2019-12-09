Ініціативу вінничан святкувати День української хустки підтримали жінки з 20 країн світу



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7 грудня вперше відсвяткували День української хустки

Вінничанки пропонують відзначати свято на державному рівні. Ідею вже підтримали жінки з 20 країн світу. Що для кожної з них означає українська хустка, поцікавилися наші журналісти.

«Коли ми були присутні на святкуванні присвяченому міжнародному Дню хіджабу, виникло питання, чому немає свята української хустки? Думаю, саме з цього дня, на у день святкування Мучениці Катерини, вся Україна і весь світ святкуватимуть цей День української хустки», - розповідає автор ідеї Людмила Станіславенко.

До ініціативи приєдналися понад мільйон людей. Організатори напередодні влаштували міжнародний флешмоб. З 20 країн світу надіслали сотні фотографій і відео жінок в українських хустках. Сьогодні ж відзначити перше свято у Вінниці зібралися сотні жінок. Головний атрибут на кожній - українська хустка.

«Цього року до нас приєдналися всі області України. Абсолютно всі. І це дуже приємно. Учасниць дуже багато. Більше 25 тисяч учасниць. І флешмоб «Зроби фото з Хустського» ще триває», - розповідає Любов Завальнюк, співорганізатор свята Дня української хустки.

А ось одна з учасниць принесла на святкування цілу колекцію одягу зшиту із хусток. 70 штук для неї привезли з села Буша Вінницької області.

«Мені подобається жінка в хустці. Якщо вона на голові, або на шиї. Так, це звичайно гарно. Та коли хустка перетворюється в сукню, її одягає жінка, то все дуже змінюється. Вона стає модною, стильною, сучасною. Я від цього щаслива», - посміхається дизайнер Світлана Мазур.

«Колись люди збирали ці хустки. Одягали на різні свята. Різний колір відповідав різним святам та датам. Нині мало людей, які зберегли ці звичаї. Вважаю, їх слід відродити», - каже учасниця художниця Світлана Тілець.

Свято вже запатентували та розіслали по всіх відповідних інстанціях листи з пропозицією, щоб 7 грудня в Україні був офіційний День української хустки.

Джерело: vinnitsa.info