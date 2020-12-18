Інститут нацпам'яті випустив календар про українок ХХ ст, які є особливими для нашої історії (фото)

Ці українки щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших

Кожен місяць у календарі присвячені одній українській діячці за принципом хронологічного відбору

Український інститут національної пам’яті випустив настільний календар «Українські жінки ХХ століття» на 2021 рік. Він розповідає історії українських жінок, що в різний спосіб вплинули на становлення та розвиток української державності або здійснили вагомий внесок у розвиток української науки, культури, освіти чи інші визначні досягнення наприкінці ХІХ – у ХХ століттях.

Як зазначає авторка проєкту, співробітниця УІНП Наталя Слобожаніна, героїні календаря в різний спосіб стали на захист української державності під час Перших (1917 – 1921 роки) та Других визвольних змагань (кінець 1930-х – 1950-ті роки).

До календаря увійшли 12 ювілярок, які є особливими для історії України. Ці жінки різні за походженням, віком, освітою, професію. Об’єднує їх те, що вони не залишилися осторонь суспільних та політичних процесів і подій, які відбувалися на українських землях протягом ХХ століття. Вони з яскравою громадянською проукраїнською позицією, переважно активістки жіночого руху, правозахисниці та політичні діячки. Це представниці різних поколінь українок, які щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших», - розповідає авторка проєкту та співробітниця УІНП Наталя Слобожаніна.

Кожен місяць у календарі присвячені одній українській діячці за принципом хронологічного відбору за круглими та напівкруглими датами року народження. Серед героїнь календаря політикеса Олена Левчанівська, освітянки Христина Алчевська й Софія Русова, військовичка Софія Галечко, громадські діячки та письменниці – Дніпрова Чайка, Олена Теліга, Марія Бачинська-Донцова та інші.

Фото: Український інститут національної пам’яті

Фото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’ятіФото: Український інститут національної пам’яті