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    Інститут нацпам'яті випустив календар про українок ХХ ст, які є особливими для нашої історії (фото)

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    Ці українки щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших - Інститут нацпам'яті випустив календар про українок ХХ ст, які є особливими для нашої історії (фото)
    Ці українки щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших
    Фото: Український інститут національної пам’яті

    Кожен місяць у календарі присвячені одній українській діячці за принципом хронологічного відбору

    Український інститут національної пам’яті випустив настільний календар «Українські жінки ХХ століття» на 2021 рік. Він розповідає історії українських жінок, що в різний спосіб вплинули на становлення та розвиток української державності або здійснили вагомий внесок у розвиток української науки, культури, освіти чи інші визначні досягнення наприкінці ХІХ – у ХХ століттях.

    Як зазначає авторка проєкту, співробітниця УІНП Наталя Слобожаніна, героїні календаря в різний спосіб стали на захист української державності під час Перших (1917 – 1921 роки) та Других визвольних змагань (кінець 1930-х – 1950-ті роки).

    До календаря увійшли 12 ювілярок, які є особливими для історії України. Ці жінки різні за походженням, віком, освітою, професію. Об’єднує їх те, що вони не залишилися осторонь суспільних та політичних процесів і подій, які відбувалися на українських землях протягом ХХ століття. Вони з яскравою громадянською проукраїнською позицією, переважно активістки жіночого руху, правозахисниці та політичні діячки. Це представниці різних поколінь українок, які щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших», - розповідає авторка проєкту та співробітниця УІНП Наталя Слобожаніна.

    Кожен місяць у календарі присвячені одній українській діячці за принципом хронологічного відбору за круглими та напівкруглими датами року народження. Серед героїнь календаря політикеса Олена Левчанівська, освітянки Христина Алчевська й Софія Русова, військовичка Софія Галечко, громадські діячки та письменниці – Дніпрова Чайка, Олена Теліга, Марія Бачинська-Донцова та інші.

    1Фото: Український інститут національної пам’яті

    2Фото: Український інститут національної пам’яті
    3Фото: Український інститут національної пам’яті
    4Фото: Український інститут національної пам’яті
    5Фото: Український інститут національної пам’яті
    6Фото: Український інститут національної пам’яті
    7Фото: Український інститут національної пам’яті
    8Фото: Український інститут національної пам’яті
    9Фото: Український інститут національної пам’яті
    10Фото: Український інститут національної пам’яті
    11Фото: Український інститут національної пам’яті
    12Фото: Український інститут національної пам’яті
    Теги: історія культура права громадян жінка Український інститут національної пам'яті
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