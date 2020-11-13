Культура і готелі втратять 50% доходів через карантин вихідного дня, – міністр Ткаченко

Мінкультури вже готує пропозицію до уряду про режим фінансових компенсацій

Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, – зазначив Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що через карантин вихідного дня доходи сфери культури та готельного бізнесу скоротяться на 50%. Про це він розповів в ефірі телеканалу «1+1».

Ткаченко вважає, що в такому разі уряд має виплатити компенсації тим громадянам, які втратять роботу, та бізнесу, який постраждає від обмежень.

«Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство – це культура, креативні індустрії, готелі. І, безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні […] Якщо вже прийнято таке рішення, то тоді потрібно говорити за компенсації цій сфері у надзвичайно великих масштабах», – наголосив він.

Мінкультури вже готує пропозицію до уряду про режим фінансових компенсацій. За даними Ткаченка, сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня – понад 83 млрд. грн або 2% ВВП країни.

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Напередодні влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.