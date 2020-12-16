Ювілеї, річниці і свята: Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат у 2021 році

Нардепи рекомендують уряду утворити організаційний комітет, який розробить та затвердить плани відзначення усіх пам’ятних дат у наступному році

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році.

238 депутатів проголосувало за прийняття цієї постанови.

Отже, проєкт постанови №4478 передбачає врегулювання проведення урочистих відзначень пам’ятних дат, ювілеїв та меморіальних заходів, що відіграють важливу роль в збереженні історичної пам’яті України.

Документ зі списком пам’ятних дат і ювілеїв 2021 поділено на чотири розділи:

Ювілеї визначних дат.

Ювілеї відомих особистостей.

Дні пам’яті.

Світові події.

Перші два розділи присвячено локальній історії України. Йдеться про святкування таких дат, як перша згадка про місто, важлива в історії краю битва, заснування важливого підприємства або освітнього закладу, дні народження видатних українців тощо.

Дні пам’яті у 2021 році буде присвячено роковинам голоду в Україні у 1921-1923 роках та 1946-1947 роках, а також 80-м роковинам розстрілів у Бабиному Яру – одній із найтрагічніших сторінок Голокосту.

Серед світових подій у 2021 році – 75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Ухваленою постановою народні депутати рекомендують уряду Дениса Шмигаля утворити організаційний комітет, який розробить та затвердить плани відзначення усіх пам’ятних дат. Окремо йдеться про вирішенн питання щодо їхнього фінансового забезпечення.

Скільки коштів буде витрачено з державного бюджету на виконання цього пункту постанови, наразі невідомо.

Окрім пам’ятних дат, календар державних свят 2021 пропонує чимало цікавих свят, чимало з яких будуть супроводжуватися офіційними вихідними. Розпочнеться 2021 з новорічних та різдвяних свят.

Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.

До слова, у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.