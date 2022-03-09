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    Українська армія має готуватися до наступу на Донецьк, Луганськ і Крим – Бурба

    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українська армія має готуватися до наступу на Донецьк, Луганськ і Крим – Бурба
    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Донецька і Луганська області, а також пів острів Крим ні в якому разі не можуть бути предметом торгу з боку України

    Колишній начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Василь Бурба вважає, що українська армія має готуватися до звільнення тимчасово окупованих Донецька, Луганська і Криму. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону 8 березня, передає «Главком».

    «Крим, Донецька і Луганська області – з цим однозначно не можна гратися. Це територія України. Ніяких натяків на те, що давайте ми щось визнаємо (наприклад, Крим російський – «Главком»), не може бути. У ситуації, що склалася, ми повинні від оборони перейти до наступу на Донецьк і Луганськ. Також маємо розробляти варіанти з наступом на Крим», – наголосив ексрозвідник.

    Бурба зазначив, що 90% російських військових, котрі стояли на кордоні, зайшли всередину України. Тепер українське військове керівництво, на думку ексрозвідника, має зосередитися на активізації диверсійних груп у тилу ворога.

    «У наших воєнних досвід вісім років. Ми повинні наступати», – впевнений Бурба.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Крим армія війна Донецьк Луганськ #stoprussia
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    Українська армія має готуватися до наступу на Донецьк, Луганськ і Крим – Бурба