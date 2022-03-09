На Сумщині продовжено дію гуманітарного коридору

Люди зможуть виїхати як власним транспортом, так і автобусами

Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 на Сумщині продовжить діяти гуманітарний коридор. Із Сум до Полтави можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю! Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту, і додатково повідомимо про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!» – написав він.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, сьогодні на Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару. 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам.

Сьогодні на Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару. 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам. «9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам на вул. Шевченка в м. Лебедин. О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці. Також Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих. Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.