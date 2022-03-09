Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)

Громлять ворога і поблизу Чернігова, де тривають обронні бої

Територіальна оборона Збройних Сил України продовжує бити російських окупантів. У мережі з'явилися фотографії техніки, яку наші воїни забрали в окупаційних військ на Чернігівщині. Громлять ворога і поблизу Чернігова, де тривають обронні бої.

Наразі триває 14-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Зазначимо, російські окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права, вдаючись до цинічних дій у тимчасово захоплених населених пунктах на Чернігівщині.

Як повідомлялося, 7 березня біля села Количівка на Чернігівщині автомобіль, в якому перебувало шестеро осіб, підірвався на протипіхотній міні. В результаті три людини загинуло, а трьох поранених дітей госпіталізовано.