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    Події в Україні

    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)

    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Громлять ворога і поблизу Чернігова, де тривають обронні бої

    Територіальна оборона Збройних Сил України продовжує бити російських окупантів. У мережі з'явилися фотографії техніки, яку наші воїни забрали в окупаційних військ на Чернігівщині. Громлять ворога і поблизу Чернігова, де тривають обронні бої.

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    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Наразі триває 14-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

    Зазначимо, російські окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права, вдаючись до цинічних дій у тимчасово захоплених населених пунктах на Чернігівщині.

    Як повідомлялося, 7 березня біля села Количівка на Чернігівщині автомобіль, в якому перебувало шестеро осіб, підірвався на протипіхотній міні. В результаті три людини загинуло, а трьох поранених дітей госпіталізовано.

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    Теги: окупанти війна Чернігівщина Чернігів
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    Свіжі втрати ворога на Чернігівщині (фото)