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    Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії

    Fitch Ratings &ndash; одне з трьох провідних рейтингових агентств у світі - Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії
    Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств у світі
    фото: Freepressjournal.in

    Група продовжуватиме надавати ринку аналітичні звіти

    Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії. Про це повідомляє пресслужба групи.

    Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, що надаються до РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

    Група продовжуватиме надавати ринку аналітичні звіти, але готуватиме їх за межами країни. Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.

    «Fitch Group дотримується всіх застосованих санкцій та продовжуватиме надавати ринку незалежну аналітику через рейтинги, які проводитимуть за межами Росії», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, ще 3 березня Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до «В» з «ВВВ».

    Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств у світі. Воно оцінює кредитний рейтинг позичальників у понад 150 країнах. Окрім того, Fitch здійснює дослідження й аналіз комерційних, а також державних організацій.

    Нагадаємо, банки Росії від 9 березня по 9 вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

    Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

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    Теги: Росія банк рейтинг послуги #stoprussia
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    Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії