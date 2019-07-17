Українська армія отримала радіопеленгатор, який відслідковує переміщення противника



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Удосконалений «Сектор Р-677» виготовлено у мобільному варіанті

Для початку роботи «Сектора» необхідно лише декілька годин, в той час як розгортання старих радіопеленгаторів займало добу та більше

ДП «Центральне конструкторське бюро «Протон» розробило та виготовило мобільний варіант сучасного автоматизованого радіопеленгатора короткохвильового діапазону «Сектор Р-677». Нещодавно станцію передано українському війську.

Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

«Радіопеленгатор «Сектор Р-677» в автоматичному режимі виявляє, здійснює цифрову обробку та визначає напрямок джерел радіовипромінювання, зокрема, радіостанцій короткохвильового діапазону, реєструє та аналізує параметри прийнятих радіосигналів», - йдеться у повідомленні.

У «Секторі», який розроблений та виготовлений у тісній кооперації з іншими підприємствами Концерну та приватними українськими компаніями, впроваджено сучасні методи вимірювань і цифрової обробки радіосигналів. Для цієї станції з урахуванням реального бойового досвіду розроблені спеціальні алгоритми програмного забезпечення.

Завдяки цьому «Сектор Р-677» дозволяє ефективно виявляти роботу всіх сучасних (і перспективних) радіостанцій короткохвильового діапазону. А декілька таких радіопеленгаторів, об’єднаних у єдину мережу, можуть визначати місцезнаходження передавача сигналу. Таким чином є можливість отримати точні координати центрів зв‘язку, командних пунктів, розташування підрозділів противника та іншу важливу інформацію.

Фактично «Сектор» дозволяє вести постійне спостереження за короткохвильовими радіостанціями противника з метою правильного оцінювання стану його угруповання, відслідковування переміщень та підвищення активності.

Станція «Сектор Р-677» застосовується у реальних бойових умовах з 2014 року, наразі завдяки співпраці з фахівцями військових частин, було здійснено його глибоку модернізацію на основі реального бойового досвіду.

Удосконалений «Сектор Р-677» виготовлено у мобільному варіанті, за рахунок мініатюризації всіх систем та широкому використанню сучасних цифрових технологій. Це дозволило розмістити «Сектор» на високопрохідному шасі та значно зменшити площу, яка необхідна системі для розгортання.

Для початку роботи «Сектора» необхідно лише декілька годин, в той час як розгортання старих радіопеленгаторів займало добу та більше. Окрім того, система може працювати у повністю автономному режимі, що забезпечується роботою встановленого дизельного генератора.