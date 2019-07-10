Геращенко пояснила Зеленському, для кого потрібен військовий парад
За словами віцеспікера парламенту Ірини Геращенко, парад до Дня незалежності це нагода для українців скандувати нашим воїнам «Слава Україні!»
Перший заступник голови Верховної Ради, кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко заявила, що ідея президента Володимира Зеленського скасувати військовий парад до Дня незалежності України «жирний мінус».
Про це вона написала у Facebook.
«Скасування військового параду до Дня Незалежності - жирний, стратегічний мінус. Цей парад потрібен був цивільним - бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується. Цей парад потрібен був військовим - гордо пройтися головним проспектом країни і продемонструвати міць. Цей парад потрібен був ветеранам - почути багатотисячне «дякую!». Це - разом співати Гімн і скандувати нашим воїнам і країні «Слава Україні!» - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.
Фоторепортаж з військового параду присвяченого 27 річниці Незалежності України:
В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.