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    Геращенко пояснила Зеленському, для кого потрібен військовий парад

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    Парад до Дня незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року - Геращенко пояснила Зеленському, для кого потрібен військовий парад
    Парад до Дня незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року
    Фото: Главком

    За словами віцеспікера парламенту Ірини Геращенко, парад до Дня незалежності це нагода для українців скандувати нашим воїнам «Слава Україні!»

    Перший заступник голови Верховної Ради, кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко заявила, що ідея президента Володимира Зеленського скасувати військовий парад до Дня незалежності України «жирний мінус».

    Про це вона написала у Facebook.

    «Скасування військового параду до Дня Незалежності - жирний, стратегічний мінус. Цей парад потрібен був цивільним - бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується. Цей парад потрібен був військовим - гордо пройтися головним проспектом країни і продемонструвати міць. Цей парад потрібен був ветеранам - почути багатотисячне «дякую!». Це - разом співати Гімн і скандувати нашим воїнам і країні «Слава Україні!» - підкреслила Геращенко.

    Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

    Фоторепортаж з військового параду присвяченого 27 річниці Незалежності України:

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    Геращенко пояснила Зеленському, для кого потрібен військовий парад
    Геращенко пояснила Зеленському, для кого потрібен військовий парад

    В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

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