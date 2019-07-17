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    Зеленський змінив положення про військову службу

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    Володимир Зеленський з візитом на Донбасі&nbsp; - Зеленський змінив положення про військову службу
    Володимир Зеленський з візитом на Донбасі 

    В разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Про це йдеться на сайті президента.

    Доповнено, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

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    «Відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій із залишенням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

    Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, відповідні військові адміністрації письмово повідомляють Генеральний штаб Збройних Сил України.

    За погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях та направляються у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України в разі:

    • припинення або скасування воєнного стану;
    • завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;
    • невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

    У разі потреби начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальника військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

    Після повернення в розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку», - йдеться в указі.

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