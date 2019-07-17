Зеленський змінив положення про військову службу



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Володимир Зеленський з візитом на Донбасі

В разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Про це йдеться на сайті президента.

Доповнено, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

«Відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій із залишенням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, відповідні військові адміністрації письмово повідомляють Генеральний штаб Збройних Сил України.

За погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях та направляються у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України в разі:

припинення або скасування воєнного стану;

завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

У разі потреби начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальника військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Після повернення в розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку», - йдеться в указі.