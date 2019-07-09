Порошенко: парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу



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Парад до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві Фото: Главком

Експрезидент прокоментував рішення свого наступника скасувати воєнний парад на День Незалежності України

Рішення проводити воєнний парад на День Незалежності України чи ні – це є правом президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил, яке залежить від його пріоритетів.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, коментуючи в студії «Прямого каналу» інформацію про скасування параду президентом Зеленським на користь виплати премій особовому складу ЗСУ.

При цьому Петро Порошенко наголосив, що парад – це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу, адже він демонструє той прогрес у розбудові ЗСУ, який було досягнуто протягом року.

«Воєнний парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно», – зазначив Порошенко.

«Але президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України має повне право приймати рішення – проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

«В мене пріоритетом було державотворення – крім мови, крім віри, крім децентралізації в пріоритеті була армія. Я вважав, що абсолютно необхідно забезпечувати розбудову армії», – нагадав Порошенко.

Він також повідомив, що проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані. «Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. В тому числі повітряний парад, де потрібно була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення», – повідомив Порошенко.

Петро Порошенко також поінформував, що грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

«Я повністю вітаю ініціативу, щоб підтримати грошовим забезпеченням нашу армію. Коли я був обраний президентом у 2014-му, то снайпер спецназу, мобілізований на лінії фронту, отримував грошове забезпечення 600 гривень на місяць. На сьогоднішній день той самий снайпер отримує забезпечення більше 29 тисяч гривень на місяць! І це є той індикатор ставлення, яке демонструє наша команда до українського воїна», – наголосив Порошенко.

Як відомо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, військового параду 24 серпня не буде.

Нагадаємо, на параді до 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві уперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Також уперше привітання «Слава Україні! — Героям Слава!» вперше пролунало як частина офіційної церемонії військового параду.

До слова, цього року у США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності. У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.