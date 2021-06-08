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    Українська для турків: у Туреччині надрукували підручник для вивчення української мови

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    Українська для турків: у Туреччині надрукували підручник для вивчення української мови
    Фото: landlord.ua

    Підручник складається з 20 уроків, які окрім правил граматики, містять також різноманітні завдання

    У Туреччині офіційно вийшов друком підручник з української як іноземної для тюркомовних під назвою «Я вивчаю українську мову 1. Початковий рівень». Про це повідомляє Українська Спілка в Анкарі своїй сторінці у Facebook.

    Підручник є авторською розробкою спеціалістів Української спілки та пройшов апробацію під час навчального процесу на курсах української мови, які діють при спілці.

    «Книга розрахована як для самостійного вивчення, так і для занять із вчителем. Також підручник буде корисним ресурсом для викладачів української як іноземної, які працюють із турецькими студентами», – йдеться у повідомленні.

    Згідно з ним, підручник має сучасний дизайн, складається з 20 уроків, які окрім правил граматики, викладених турецькою мовою, містять також різноманітні завдання, направлені на розвиток основних видів мовленевої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма). Зазначається, що інтегровані QR-коди допоможуть легко знайти відповідну тему на YouTube-каналі «Ukraynaca Öğreniyorum».

    У спілці додали, що для використання на території України підручник рекомендовано до друку кафедрою тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Тим часом, у дворах в центрі Києва на дошках оголошень з’явились стікери з фотографіями авторів законопроєктів, що пропонують відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури.

    Теги: Туреччина мова українська мова
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    Українська для турків: у Туреччині надрукували підручник для вивчення української мови