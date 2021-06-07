«Вбивця мови». Двори у центрі Києва обклеєні фотографіями «слуг»

Стікери зі світлинами авторів скандальних законопроєктів, направлених проти державної мови, з'явились у Києві

У дворах в центрі Києва на дошках оголошень з’явились стікери з фотографіями авторів законопроєктів, що пропонують відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури. Про це повідомив політичний експерт Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

Під фото народних депутатів від «Слуги народу» Микити Потураєва, Євгенії Кравченко та Олександра Санченка підпис «Вбивця мови».

«Тепер Кияни знатимуть у парламенті, хто хоче «вбити мову», – написав Таран.

«Депутати, яким не подобається мова, раджу одне – шуруйте до Ростова!» – додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти законів №5554 та №5554-1, якими пропонується, щоб положення про українську мову в теле- та кіновиробництві набуло чинності лише через два місяці після скасування карантину. Обидва законопроекти ініційовані представниками «Слуги народу» Микитою Потураєвим та Євгенією Кравчук. Наразі карантин в Україні діє до 30 червня, його постійно подовжують, починаючи з весни 2020 року.

Однопартієць Потураєва і Кравчук Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

Спільнота «Мова об’єднує» вважає потенційні наміри відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури «актом підтримки російської гібридної агресії проти України».

1 червня Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.