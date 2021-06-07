У Туреччині стартувала масова вакцинація вчителів

На цьому тижні в Туреччині почали вакцинувати всіх громадян віком від 50 років

Аби отримати можливість зробити щеплення, потрібно залишити заявку в електронній системі e-Nabız

Влада Туреччини оголосила про початок масової вакцинації проти коронавірусу вчителів та всіх освітян країни.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Порядок вакцинації всіх наших освітніх працівників було визначено міністерством охорони здоров'я», - повідомив міністр національної освіти Туреччини Зія Сельчук.

Аби отримати можливість зробити щеплення, потрібно залишити заявку в електронній системі e-Nabız. Це загальнодержавна платформа системи охорони здоров’я, на базі якої ведуться електронні медичні картки громадян.

На цьому тижні в Туреччині почали вакцинувати всіх громадян віком від 50 років.

За минулу добу в країні було виявлено 5386 випадків Covid-19, померли 96 хворих, понад 6 тисяч осіб одужали.

Від початку кампанії вакцинації в Туреччині зроблено 30,7 млн щеплень. Дві дози вакцини отримали 13 млн мешканців країни.

Нагадаємо, що наразі для відвідування низки країн, зокрема – Румунії, Франції, Греції та Іспанії необхідно пред’являти документ, який свідчить, що людина вакцинована від коронавірусу або перехворіла ним і має антитіла. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини і до моменту в’їзду повинно пройти щонайменше два тижні.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування Covid-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. НаявністьCovid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.