Листи з Луганська. Факт навчання в Україні викликає заздрість

Якщо говорити про рейтинг навчальних закладів, саме козирне і саме цінне – навчання поза окупованими територіями

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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«Будущее куется здесь» – эти слова могли бы стать без преувеличения ещё одним слоганом «республики». Для большинства продуманных родителей «республика» тот трамплин, от которого отталкиваются как можно выше, чтобы уже никогда не возвращаться сюда. Хотя если по порядку, все родители, как и везде делятся на несколько типов – кто-то полагается на пресловутое авось, надеясь, что как-то у ребенка да сложится уже от того, что он учится в местной школе, а кто-то хватает с неба звезды, выбивая искры из-под ног, чтобы дать ребенку как можно больше, пользуясь всем, что дает «республика».

Для семей первого типа есть множество самых обычных средних школ. Чаще всего там просто рады детям, потому что дети тот необходимый контингент, без которого не будет ставок, средств и рабочих мест. Детей по крупицам вылавливают по району, переписывают, обходят вплоть до 11-го класса в надеже переманить к себе и обещают манны небесные. Чаще всего в таких школах аттестат о среднем образовании просто сделают ребенку. А тройки ставят уже за то, что ребенок пришел в школу. Там не нужно перенапрягаться с домашкой, и учитель создаст максимально комфортные условия для детей. Дети и родители спокойны, потому что их не трогают, а учителя счастливы набору. Нет, формально там есть домашние задания и как бы тоже нужно побороться за пятерку, но уровень знаний в таких школах и специализированных очень разный. И кто бы что не подумал, чаще всего отдают туда детей для того, чтобы продлить им детство. Чтобы дать возможность как можно дольше побыть в том беспечном счастливом пространстве, которое война для многих укоротила.

Продуманные родители почти всегда похожи. Они торопливы в желаниях. Они рвут на груди рубаху, стараясь научить ребенка впрок. Их торопливость и алчность похожа на желание бабушки накормить ребенка вкусным впрок и побольше. Дети таких родителей поют и танцуют, плавают, играют на музыкальных инструментах, ходят к репетиторам по всем предметам и учат платно английский. У них почти всегда нет времени на простое детство, а после уже нет желания на прогулки и встречи без особого смысла. Родители не скрывают, все, что происходит здесь – то самое приданое, которое через несколько лет даст им свои дивиденды в России или в Украине. И с установкой успеть, родители возят по учителям, а дети привычно не досыпают, потому что впереди маячит перспектива учиться в России или Украине.

Если говорить о рейтинге учебных заведений, самое козырное и самое ценимое – учеба вне «республики». Если ребенок поступил в украинские вузы, это говорит о том, что он помнит украинский язык, учил его, и родители этому способствовали. Кроме этого, это наличие в семье гривны и чистых паспортов – с ребенком кто-то должен был выезжать, кто-то сопровождал его и на его учебу смогли собрать деньги. Почти всегда факт учебы в Украине вызывает зависть. Здесь такой продуманностью могут похвалиться лишь единицы. Неважно, какой это будет вуз и в каком городе – важно, что ребенок выехал и уже никогда не вернется сюда. Интересно и то, что дети многих «министров», деканов, главных врачей и заведующих кафедрами учатся в Украине. Это не афишируют, но и не скрывают. Это, конечно, парадокс. Выходит, что, работая здесь, детей учат там и проживая здесь родители не видят перспектив для своих детей в «республике».

Россия всегда считается дорогим вариантом учебы. Если об Украине говорят как о хорошем варианте учебы, то о России всегда вздыхают – там учиться дорого. Для начала нужно подготовиться к ЕГЭ. Для этого нужны репетиторы, для этого нужны деньги. Все вместе говорит о том, что семья благополучная и с далеко идущими планами. Обычно к учебе в России готовятся за несколько лет. И стоит эта подготовка весьма нехилых денег. Россию обычно выбирают просто от того, что здесь будущего ребенку не видят, а Россия даст конкурентно способный диплом. И если сказать кому-то о перспективе учебы в России, это вызовет такую же зависть как и учеба в Украине – это говорит о том, что семья благополучная.

«Республика» никогда не вызывает зависти или восхищения. Поступить и учиться здесь чаще всего означает иметь хорошие связи. Если ребенок поступил на самую престижную специальность, это говорит не столько о знаниях ребенка, сколько о коммуникативных способностях его родителей. Смогли договориться. Нашли связи. Подняли нужных людей. Фразы о том, что «мой ребенок живет в Москве, а учится здесь» можно услышать сплошь и рядом. Да что там Москва, если студенты дневного отделения могут жить в Испании и дальше, а вполне успешно учиться здесь. Родители не скрывают: «Я только деньги заношу, а ребенка здесь учат». Это как инвестиция в будущее. Вдруг, этот диплом выстрелит. Вдруг, пригодится. Вдруг, именно это то, что нужно ребенку и каким-то образом пригодится в будущем. Это не мешает ребенку учиться параллельно в России или в Украине, сидеть в окопах или торговать на рынках Москвы. Учеба здесь чаще всего та формальность, которая стала необходимостью. Как плата за войну. Если уже так все скверно, я получу одно (два, три, а то и четыре высших образования) на дневном. Все со стипендией. И не абы какие. Как с худой козы да шерсти клок. Вы со мной так, а я с вами вашими же методами. Для многих учеба на дневном становится своего рода доходом и работой. Пока числюсь, мне платят стипендию. Если отчислят, поступлю снова еще раз. И, главное, никто ничего не сделает, потому что в вузах также заинтересованы в контингенте и ставках. Это как игра. В приемной комиссии не замечают, что это первое бюджетная обучение для студента, а студент умело имитирует, что хочет учиться.

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