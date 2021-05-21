Українська прокуратура порушила справу через поставки обладнання Siemens до Криму

Поставки здійснювалися в обхід санкцій Європейського союзу

Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом поставок обладнання німецької компанії Siemens до окупованого Криму. Поставки здійснювалися в обхід санкцій Європейського союзу. Про це в Telegram повідомила прокуратура АР Крим і Севастополя.

Повідомляється, що розпочато провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію обладнання для функціонування водних споруд, виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG.

Справу заведено за ч.1 ст. 332-1 КК України – порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

«Зазначені протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання Російської Федерації та в обхід санкційних заборон Європейського союзу», – йдеться в повідомленні. Слідство вестиме Служба безпеки України.

Компанія Siemens сама ініціювала судові розгляди у Росії, оскільки російська сторона нібито купувала турбіни для електростанції в Краснодарському краї. Замість цього вони опинилися на Таврійській станції в Криму. Siemens пропонувала викупити турбіни назад за 150 млн євро, але російські суди відмовили їй.

Пізніше розгорівся скандал навколо поставок до Криму насосів спільного виробництва компаній Siemens і Grundfos на станцію Бештерек-Зуйського водозабору.