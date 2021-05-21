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    У яких областях школярі люблять українську мову найбільше

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    Проаналізували 398 робіт із усіх куточків України - У яких областях школярі люблять українську мову найбільше
    Проаналізували 398 робіт із усіх куточків України
    Скріншот фото: відео Olena Slyzhuk

    Найбільше люблять українську мову діти у Львівській та Волинській областях

    Освітня компанії Human провела челендж «Українська мова важлива» серед учнів та студентів. У результаті отримали 398 робіт з усіх куточків України, зокрема з тимчасово окупованих територій.

    Найбільше учасників, які вирішили проявити любов до української мови, виявилося у Львівській, Волинській, Житомирській областях, а також у столиці.

    Згідно зі статистикою дистанційного конкурсу, найменша кількість творчих робіт про українську мову було подано з Дніпропетровської та Закарпатської області.

    Із тимчасово окупованої території Республіки Крим не було подано жодної роботи. Тим не менше організатори отримали авторські вірші та малюнки з Донецької (8) та Луганської (9) областей. За словами організаторів, декілька робіт було подано із зони ОСС.

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    На початку травня завершився Всеукраїнський челендж «Українська мова важлива». Упродовж 20-ти днів школярі публікували у своїх соціальних мережах творчі роботи на тему важливості рідної мови під хештегом #HUMANМарафон.

    Нагадаємо, що в результаті проведення Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2021 році, Львівська та Волинська області також опинилися в трійці регіонів із найбільшою кількістю учасників та переможців змагання.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

    Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова».

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    Теги: Крим мова українська мова школярі
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    У яких областях школярі люблять українську мову найбільше