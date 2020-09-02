Українська зернова асоціація знизила прогноз урожаю



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В цьому році за даними УЗА аграрії зібрали 26,6 млн. т пшениці

УЗА в своєму вересневому звіті знизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 96,7 до 95,6 млн. тон

Зернова асоціація в своєму вересневому звіті знизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 96,7 до 95,6 млн. т, експорт з 58,4 до 56,3 млн т. Навіть після зниження прогнозу врожаю – його показник може бути другим як за обсягом валового збору після минулорічного рекорду – 98 млн т, те ж саме можна сказати і про можливі обсяги експорту.

Зібраний врожай ранніх зернових свідчить про правильність прогнозів УЗА щодо врожаю. Так, в цьому році за даними УЗА аграрії зібрали 26,6 млн. т пшениці (прогноз УЗА був на рівні 26,8 млн. т) та 8,3 млн т ячменю (УЗА прогнозувала в 8,2 млн. т). Експорт пшениці в цьому році складе 17,5 млн. т (відповідно до підписаного Меморандуму), а ячменю може сягнути – 4,5 млн т.

На превеликий жаль, вітчизняні аграрії, окрім примх природи та коронавірусної кризи, зазнають ще й втрат частини врожаю. УЗА дещо знизила прогноз врожаю кукурудзи в цьому сезоні у вересневому звіті у порівнянні з попереднім прогнозом в серпні з 36,4 млн. т до 35,3 млн. т через несприятливі засушливі погодні умови в південних та частково в центральних регіонах України. За оцінками експертів УЗА, аграрії не збиратимуть кукурудзу на зерно на площі 205 тис га, що складає 3,8% від загальної площі посівів кукурудзи. В інших регіонах, які є основними виробниками кукурудзи ситуація з врожаєм задовільна та добра і вони не зазнають критичних втрат.