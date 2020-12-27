Фінансисти дали прогноз щодо курсу долара на кінець року

Втрати гривні на цьому тижні були обумовлені зростанням курсу долара на світових ринках

Активність на ринку буде низькою, різких змін не очікується

Протягом останнього тижня 2020 року очікується стабілізація курсу долара до гривні. Після різкого зростання курс залишиться близько рівня 28,40 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

«Нас чекають довгі вихідні, які знижують активність на валютному ринку. Через це на наступному тижні очікується нейтральна динаміка курсу», – зазначив аналітик.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 70 копійок.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс на 72 копійки з 27,73 до 28,45 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 27,73/27,74 до 28,41/28,42. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,70/28,0 до 28,10/28,53.

За його словами, втрати гривні на цьому тижні були обумовлені зростанням курсу долара на світових ринках. Новий штам коронавірусу і достроковий локдаун в Європі змусила багатьох інвесторів похвилюватися, що і призвело до подорожчання долара.

«Також, за заявою чиновників переговори з МВФ йдуть в хорошому і результативному руслі. В парі з цим, Мінфін зміг зайняти близько 22,2 млрд гривень для фінансування бюджету і залучив кредит від Deutsche Bank на 350 млн доларів. Цього ресурсу достатньо для того, щоб закрити бюджетні дірки в цьому році», – додав аналітик.

НБУ протягом тижня 21-24 грудня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 43,10 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок з продажем валюти вперше початку листопада. При цьому в попередні два тижні на ринку спостерігався надлишок пропозиції й НБУ купував валюту.

Як повідомлялося курс біткоїна вперше наблизився до $27 тисяч.

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