Новорічно-різдвяні свята: стало відомо, як працюватимуть пошта і банки
Наближаються новорічні свята, і на цей час зміниться графік роботи багатьох установ
Більшість українців отримає додаткові вихідні під час новорічних і різдвяних свят. З цієї нагоди дещо зміниться і графік роботи пошти, а також банків в країні. Новий розклад вже опубліковано. Варто звіритися з ним, якщо плануєте завітати в банк або на пошту.
Графік роботи банків на свята:
- 31 грудня – скорочений день, всі запитання найкраще вирішити до 14:00;
- з 1 по 3 січня – вихідний;
- з 4 по 6 січня – повний робочий день;
- 6 січня – робочий день скорочений на годину;
- 7 і 8 січня – вихідний.
Графік роботи пошти в свята:
- 31 грудня – «Нова пошта» буде працювати до 18:00;
- 1 січня – вихідний у «Нової пошти» і Укрпошти;
- з 2 по 5 січня – все поштові відділення працюють в звичайному режимі .;
- 6 січня – скорочений робочий день;
- 7 січня – вихідний;
- 8 січня – на «Новій пошті» вихідний, Укрпошта працюватиме в штатному режимі.
Раніше Главком повідомляв, що різдвяно-новорічні свята подарують українцям додаткові вихідні дні. Відпочивати на новорічно-різдвяні свята офіційно будемо 10 днів, але один із них потім доведеться відпрацювати.
Українці почнуть святкувати вже цієї п'ятниці, 25 грудня – на Різдво західного обряду. Цей день буде неробочим, і українці відпочиватимуть три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.
Також нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.