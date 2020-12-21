Новорічно-різдвяні свята: стало відомо, як працюватимуть пошта і банки

Співробітникам пошти і банків теж потрібно відпочивати

Наближаються новорічні свята, і на цей час зміниться графік роботи багатьох установ

Більшість українців отримає додаткові вихідні під час новорічних і різдвяних свят. З цієї нагоди дещо зміниться і графік роботи пошти, а також банків в країні. Новий розклад вже опубліковано. Варто звіритися з ним, якщо плануєте завітати в банк або на пошту.

Графік роботи банків на свята:

31 грудня – скорочений день, всі запитання найкраще вирішити до 14:00;

з 1 по 3 січня – вихідний;

з 4 по 6 січня – повний робочий день;

6 січня – робочий день скорочений на годину;

7 і 8 січня – вихідний.

Графік роботи пошти в свята:

31 грудня – «Нова пошта» буде працювати до 18:00;

1 січня – вихідний у «Нової пошти» і Укрпошти;

з 2 по 5 січня – все поштові відділення працюють в звичайному режимі .;

6 січня – скорочений робочий день;

7 січня – вихідний;

8 січня – на «Новій пошті» вихідний, Укрпошта працюватиме в штатному режимі.

Раніше Главком повідомляв, що різдвяно-новорічні свята подарують українцям додаткові вихідні дні. Відпочивати на новорічно-різдвяні свята офіційно будемо 10 днів, але один із них потім доведеться відпрацювати.

Українці почнуть святкувати вже цієї п'ятниці, 25 грудня – на Різдво західного обряду. Цей день буде неробочим, і українці відпочиватимуть три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.

Також нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.