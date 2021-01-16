Для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки, – Третьякова

Єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб зростуть до 24 і 20%

До другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки: ЄСВ і ПДФО.

Про це передає LIGA.net.

Відзначається, що єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб зростуть до 24 і 20%, піднявшись таким чином на два процентних пункти.

Також за її словами, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.

Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки й банківські депозити та, ймовірно, страхові компанії.

А голосування в першому читанні за закон, що регулює накопичувальні пенсії (№2683д) вона очікує до кінця лютого. «До закінчення п’ятої сесії законопроєкт приймуть в цілому. Шанси є», – сказала голова комітету.

Нагадаємо, Кабмін запропонував ввести накопичувальну пенсійну систему, але не для всіх.

Як повідомлялося, в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це стане доповненням до їхньої солідарної пенсії.

Читайте також: