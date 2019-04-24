Українські церкви перед Великоднем обстежать вибухотехніки



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Правоохоронці чергуватимуть поблизу великих культових споруд

Загалом на забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час великодніх та травневих свят буде задіяна достатня кількість правоохоронців, зокрема, поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Про це сьогодні, 24 квітня, повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає прес-служба відомства.

За його словами, найближчим часом очікується низка масштабних заходів. Вони потребуватимуть суттєвої уваги та належної злагодженої роботи правоохоронців.

«Звертаю увагу керівників поліції всіх регіонів на належну організацію забезпечення публічної безпеки громадян під час будь-якого масового заходу. Сплануйте достатню кількість поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, курсантів вищих навчальних закладів МВС, які забезпечуватимуть правопорядок, а також резерви спецпідрозділів на випадок ускладнення оперативної обстановки», – зазначив Олександр Фацевич.

Заступник Голови Нацполіції наголосив, що напередодні Великодня вибухотехніки обстежать культові споруди. У подальшому правоохоронці чергуватимуть поблизу великих культових споруд.

Водночас Олександр Фацевич зазначив, що в період свят значна кількість громадян переміщуватиметься автошляхами держави. Відтак Департаменту патрульної поліції та головним управлінням з 26 квітня необхідно спланувати та провести профілактичні відпрацювання під умовною назвою «Тиждень безпеки дорожнього руху». В ході відпрацювання, крім посилених заходів на вулично-дорожній мережі, поліцейські перевірять і перевізників.

Крім того, підрозділам поліції необхідно забезпечити контроль за дотриманням громадянами тимчасових обмежень на відвідування лісових масивів і лісопаркових зон, а також в’їзду до них транспорту. Такі заходи перестороги пов’язані із запобіганням пожежам.

«Перевірте готовність підпорядкованих сил і засобів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пов’язаних з виникненням пожеж», – сказав Олександр Фацевич.