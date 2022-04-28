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    Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)

    Французи надали технічну допомогу українським партнерам - Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)
    Французи надали технічну допомогу українським партнерам
    фото: РГК

    Тепер простіше буде лагодити мережі пошкоджені окупантами

    Французький оператор розподільних мереж – GRDF надіслав партію допомоги газовикам з України. Двотонний вантаж вже надійшов до Міжрегіонального логістичного центру РГК у Львові.

    Газовики із Франції надали технічну допомогу українським партнерам. До вантажу увійшли зварювальні електроди та 100 ноутбуків для відновлення систем у деокупованих регіонах. Обладнання дасть змогу газовикам відновлювати пошкоджені мережі внаслідок російської агресії.

    «Регіональна газова компанія доклала максимум зусиль для налагодження міжнародних зв’язків. У мирний час ми ділились досвідом щодо досліджень в сфері нових видів енергії. Зараз же наші колеги підставили нам плече підтримки у відновленні об’єктів критичної інфраструктури, – говорить Олег Никоноров, генеральний директор РГК. – Ми сподіваємось, що скоро ми зможемо повернутися до мирного порядку денного на міжнародній арені і в Україні».

    Регіональна газова компанія висловлює велику подяку колегам з компанії GRDF за корисний вантаж, який допомагатиме відновлювати критичну інфраструктуру в деокупованих областях.

    РГК також продовжує активно взаємодіяти з асоціацією газової індустрії – Marcogaz. На зустрічі сторони виробили схему комунікацій між Україною та країнами Євросоюзу. Міненерговугілля передає Секретаріату енергетичного співтовариства списки потреб газовиків. Ці переліки передаються членам асоціацій Європі. Допомога європейців тепер надаватиметься конкретним отримувачам-компаніям.

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    Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)
    Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)
    Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)
    фото: РГК

    Нагадаємо, завдяки спільній роботі газовиків з різних регіонів, відновлено газопостачання в місті Буча. Тривають роботи по відновленню розподілу газу на окремих об’єктах, в тому числі за заявами споживачів.

    Більше 93 000 домогосподарств в Київській області знову можуть користуватися газом.

    Теги: росія окупанти газ війна Франція ремонт Україна РГК окупація #stoprussia
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    Українські газовики отримали допомогу від французьких колег (фото)