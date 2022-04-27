Відновлено газопостачання у Бучі

Місто приходить до тями після російської окупації

Завдяки спільній роботі газовиків з різних регіонів, відновлено газопостачання в місті Буча. Тривають роботи по відновленню розподілу газу на окремих об’єктах, в тому числі за заявами споживачів.

Більше 93 000 домогосподарств в Київській області знову можуть користуватися газом. Повністю відновлене газопостачання у 108 населених пунктах. Ще у 12-ти населених пунктах тривають аварійно-відновлювальні роботи для відновлення розподілу до більше ніж 56 000 споживачів.

Ще п’ять бригад з АТ «Хмельницькгаз» зараз допомагають Київоблгаз відновлювати розподіл газу на Київщині. Зараз газовики з Хмельницького, Старокостянтинівського, Волочиського та Городоцького районів працюють у Бучанському районі Київської області, зокрема у Мощуні. Продовжують відновлювальні роботи газовики з АТ «Вінницягаз».

Газовики спільними зусиллями полагодили газопостачання у Бучі (фото: РГК)

Нагадаємо, на звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць», – розповів він також.