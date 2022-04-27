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    Відновлено газопостачання у Бучі

    Газовики ремонтують устаткування на звільнених територіях - Відновлено газопостачання у Бучі
    Газовики ремонтують устаткування на звільнених територіях
    фото: РГК

    Місто приходить до тями після російської окупації

    Завдяки спільній роботі газовиків з різних регіонів, відновлено газопостачання в місті Буча. Тривають роботи по відновленню розподілу газу на окремих об’єктах, в тому числі за заявами споживачів.

    Більше 93 000 домогосподарств в Київській області знову можуть користуватися газом. Повністю відновлене газопостачання у 108 населених пунктах. Ще у 12-ти населених пунктах тривають аварійно-відновлювальні роботи для відновлення розподілу до більше ніж 56 000 споживачів.

    Ще п’ять бригад з АТ «Хмельницькгаз» зараз допомагають Київоблгаз відновлювати розподіл газу на Київщині. Зараз газовики з Хмельницького, Старокостянтинівського, Волочиського та Городоцького районів працюють у Бучанському районі Київської області, зокрема у Мощуні. Продовжують відновлювальні роботи газовики з АТ «Вінницягаз».

    Газовики спільними зусиллями полагодили газопостачання у Бучі (фото: РГК)

    Газовики спільними зусиллями полагодили газопостачання у Бучі (фото: РГК)

    Нагадаємо, на звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць», – розповів він також.

    Теги: росія окупанти газ війна Київщина Буча ремонт Україна РГК окупація #stoprussia
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    Відновлено газопостачання у Бучі