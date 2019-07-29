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    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)

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    <p>Пілоти зіткнулися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год</p> - Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)

    Пілоти зіткнулися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год

    Фото: пресслужба Міноборони України

    Науковці проводили дослідження на кратері вулкану Ньямлагіра

    Екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Конго здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану Ньямлагіра, висота якого сягає трьох кілометрів.

    Про це 29 липня повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Політ виконали командир загону льотчик-першого класу полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко.

    «У цей час, а саме у ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкану, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год», - розповів Прокопенко.

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    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)
    Фото: пресслужба Міноборони України

    Зазначається, що після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців.

    Вулкани Ньямлагіра та Ньїрагонго мають одну основу. Тому активність одного може привести до пробудження іншого. Ці брати-близнюки є настільки активними, що на них припадає близько 40% всіх відомих вулканічних вивержень, що сталися в Африці з моменту спостережень.

    Науковці уважно спостерігають за вулканами та проводять регулярні тести та сейсмічні аналізи, аби передбачити наступну активність та попередити про небезпеку місцеве населення.

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