Українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки (фото)



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Пілоти зіткнулися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год Фото: пресслужба Міноборони України

Науковці проводили дослідження на кратері вулкану Ньямлагіра

Екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Конго здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану Ньямлагіра, висота якого сягає трьох кілометрів.

Про це 29 липня повідомляє пресслужба Міноборони України.

Політ виконали командир загону льотчик-першого класу полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко.

«У цей час, а саме у ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкану, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год», - розповів Прокопенко.

Зазначається, що після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців.

Вулкани Ньямлагіра та Ньїрагонго мають одну основу. Тому активність одного може привести до пробудження іншого. Ці брати-близнюки є настільки активними, що на них припадає близько 40% всіх відомих вулканічних вивержень, що сталися в Африці з моменту спостережень.

Науковці уважно спостерігають за вулканами та проводять регулярні тести та сейсмічні аналізи, аби передбачити наступну активність та попередити про небезпеку місцеве населення.