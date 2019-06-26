Українські стартапери закрили свій проєкт Ecoisme по створенню енергомонітору



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Українці за п’ять років так і не змогли отримати кошти на розробку та виробництво smart сенсору для економії електроенергії

Команда Івана Пасічника вирішила закрити проект Ecoisme. Вони працювали над створенням «розумного» сенсору для моніторингу споживання електроенергії вдома (енергомонітор).

«Зараз прийшло усвідомлення, що ми вже перепробували все, що могли, щоб побудувати компанію, запустити масове виробництво і доставити продукцію нашим користувачам. Але не досягли успіху», - написав в Facebook Іван Пасічник, котрого журнал Forbes включив до свого списку 30 найталановитіших молодих фахівців Європи у галузі технологій (30 Under 30).

Він нагадав, що влітку 2014 року відкрили компанію, уклали партнерство з європейською телекомкомпанією, отримали попередні замовлення.

«Це була компанія, в основі якої лежали дуже складні алгоритми розпізнавання пристроїв, які вимагали окремої команди дата саєнс (наука про роботу з даними – Ред.), плюс це хардвер і електроніка з виробництвом, плюс бізнес модель з даними, яку ми могли протестувати тільки після успішного запуску в продаж самих сенсорів. А без цієї моделі ми були не цікаві інвесторам, так як не могли показати те, що називають recurring revenue. Це замкнене коло ми намагалися розірвати аж до цього дня», - розповів Пасічник.

Він нагадав, що не зміг залучити інвестиції в Дубаї, потім восени 2018 року запустили еквіті-краудфандінг (тут інвестори купують акції компанії замість безпосередньо продукт – Ред.) на англійській платформі SyndicateRoom, де планували отримати 300 тис. фунтів, але не досягли успіху в цьому.

«З лютого 2019 року ми розпочали активні дії з продажу компанії. Це дозволило б нам повернути покупцям гроші, або доставити робочі енергомонітори наших конкурентів, а також частково або повністю покрити вкладення інвесторів. З однієї з компаній ми дійшли до фінального раунду обговорень, і їздили в їх головний офіс в США на початку травня. На жаль, наша угода не відбулася», - ділиться Пасічник.

Тому зараз почнеться процес ліквідації компанії Ecoisme. У найближчі кілька тижнів компанії призначать менеджера по ліквідації, який оцінить усе матеріальне та інтелектуальне майно і буде по можливості намагатися повернути гроші кредиторам.

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