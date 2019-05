Український стартап поскаржився на Apple



У своїй скарзі позивачі звинувачують Apple у зловживанні монопольним становищем

Вітчизняний стартап Kidslox подав скаргу на корпорацію Apple через зловживання монопольним становищем.

Про це йдеться на офіційному сайті Kidslox.

«На американську корпорацію Apple скаргу до Європейської комісії з конкуренції подали 2 ІТ-компаній зі сфери батьківського контролю за мобільними гаджетами: стартап Kidslox із головним офісом у Черкасах, а також іспанська компанія Qustodio. У своїй скарзі позивачі звинувачують Apple у зловживанні монопольним становищем і «витравлюванні» додатків, що дозволяють контролювати перебування дітей за мобільними телефонами. Створивши власну програму батьківського контролю, Apple блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на сьогодні із AppStore видалено вже 11 додатків такого типу, наприклад Ourpact, Mobicip, Сurbi та інші. Kidslox та qustodio ще в апсторі і продовжують боротьбу.

Про цю вже справу написали The New York Times, BBC, CNN, Wired, Techcrunch, the Verge, Mirror, Sky News, Independent, The Times, MIT technology review та інші. Що характерно - компанії батьківського контролю у конфлікті з Apple підтримав відомий колишній директор Apple, якого називають «батьком iPod», Тоні Фаделл, присвятивши цій проблемі кілька дописів на власній сторінці в Twitter.