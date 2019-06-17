Зеленський відвідав найбільший стартап-комплекс Європи



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Президент України Володимир Зеленський у найбільшому в Європі кампусі стартапів Station F

За словами Зеленського, понад 4% ВВП України зараз формується завдяки IT-індустрії

Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідав у Парижі найбільший у Європі кампус стартапів Station F, який працює з майже 1000 проектів із 50 країн.

«Це магніт для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє. Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома», – сказав Зеленський під час візиту.

На фото поруч із Зеленським присутні зовнішньополітичний радник Вадим Пристайко, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон та секретар РНБО Олександр Данилюк.

«Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна - це, насамперед, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», - сказав глава держави, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, понад 4% ВВП України зараз формується завдяки IT-індустрії. «У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми будемо розвиватися в цьому напрямку», - зазначив він.

«Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%», – зазначив @ZelenskyyUA під час відвідин @joinstationf у Парижі, заохочуючи розвивати ІТ-індустрію. pic.twitter.com/xDC9pL8emA — APU (@APUkraine) 17 июня 2019 г.

Президент підкреслив, що йому дуже близька тема інновацій.

«Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити «країну в смартфоні», і зараз ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою», - заявив Зеленський.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину. У програмі заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.