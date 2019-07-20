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    В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявили про готовність дотримуватися перемир’я з 21 липня

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    В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявили про готовність дотримуватися перемир’я з 21 липня

    В угрупованні «ДНР» заявили, що «усім підрозділам і кожному військовослужбовцю доведені норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії»

    Інформаційні ресурси підтримуваних Росією і визнаних в Україні терористичними угруповань «ДНР» та «ЛНР» поширили в суботу заяви щодо готовності дотримуватися безстрокового перемир’я на Донбасі з 21 липня.

    В угрупованні «ДНР» заявили, що «усім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведені норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії».

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    «Висловлюємо готовність до виконання умов чергового перемир’я і готові, як і раніше, до дотримання режиму припинення вогню», – таке повідомлення розміщене на одному з інформресурсів угруповання «ЛНР».

    Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний після зустрічі ТКГ у Мінську 17 липня заявив, що домовленість про нове, «хлібне перемир’я» на Донбасі з 21 липня вперше містить заборону на ведення вогню з будь-яких видів озброєнь і передбачає відповідальність за його порушення. Також сторони зобов’язані публічно заявити про припинення вогню.

    Пізніше Безсмертий уточнив, що у разі вогню з боку проросійських бойовиків, українські військові мають право стріляти у відповідь. Роман Безсмертний також заявив про сподівання української сторони, що термін припинення вогню буде «максимальним або назавжди».

    Із 00:01 21 липня має початися безстроковий режим припинення вогню на Донбасі. Втім перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську досі, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

    Нагадаємо, в Україні у суботу настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

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    Джерело: Радіо Свобода

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