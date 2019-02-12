Доба на Донбасі: один український військовий отримав поранення



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Минулої доби на Донбасі поранено одного українського військового

За даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено

11 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі вісім разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

з мінометів калібру 120 мм та, двічі, з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Гнутове;

з мінометів калібру 120 мм і, двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Піски;

з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і, вдруге, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Павлопіль.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

двічі – з мінометів калібру 82 мм – в районі селища Новотошківське;

з мінометів 82-го калібру – поблизу села Кримське;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Хутір Вільний.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.