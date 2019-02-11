За добу на Донбасі зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, без втрат



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За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено

Вчора бойовики тричі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

У неділю, 10 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі міста Авдіївка;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Опитне;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу села Гнутове;

зі стрілецької зброї – біля міста красногорівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції ЗСУ:

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – двічі поблизу селища Південне;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села Кримське;

з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Старий Айдар;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Світлодарськ.

«В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

«Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у повідомленні.