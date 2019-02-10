На Донбасі зник контужений боєць «Закарпатського Легіону»



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Військовий служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді

Боєць через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій

У зоні бойових дій на Донбасі зник військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Закарпатський Легіон», який отримав контузію.

Про це у неділю «Закарпатський Легіон» повідомив у Facebook.

Зазначається що 9 лютого під час обстрілу противником взводного опорного пункту один військовослужбовець дістав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги.

«Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій. За цих обставин ми не виключаємо потрапляння його в полон. «Закарпатський Легіон» зберігає пильність і бойову готовність. Пошуки нашого побратима всіма доступними в умовах поточної ситуації засобами та методами тривають», - розповіли представники бригади.