Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)

Повітряні посилки стартували з району Донецького аеропорту

Українські військовослужбовці і учасники організації «Третя сила» відправили на окупований Донбас вісім тисяч листівок з патріотичними гаслами на повітряних кулях. Акцію присвятили Дню вишиванки. Про це повідомляє Донбас Реалії.

Посилки на жовтих і блакитних повітряних кульках, наповнених воднем, стартували з району Донецького аеропорту. На листівках написали: «Донбас – це Україна», «З Україною в серці», «Пам'ятай, хто ти».

«У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, а й роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія», – зазначив представник «третьої сили» Влад Борода.

Нагадаємо, протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро. Зазначається, що кошти будуть спрямовані на «подолання гуманітарної кризи».

«За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує», – наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.