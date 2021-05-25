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    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)

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    На листівках написали: &laquo;Донбас &ndash; це Україна&raquo; - Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)
    На листівках написали: «Донбас – це Україна»
    Фото: Донбасс Реалии

    Повітряні посилки стартували з району Донецького аеропорту

    Українські військовослужбовці і учасники організації «Третя сила» відправили на окупований Донбас вісім тисяч листівок з патріотичними гаслами на повітряних кулях. Акцію присвятили Дню вишиванки. Про це повідомляє Донбас Реалії.

    Посилки на жовтих і блакитних повітряних кульках, наповнених воднем, стартували з району Донецького аеропорту. На листівках написали: «Донбас – це Україна», «З Україною в серці», «Пам'ятай, хто ти».

    «У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, а й роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія», – зазначив представник «третьої сили» Влад Борода.

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    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)
    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)
    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)
    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)

    Нагадаємо, протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро. Зазначається, що кошти будуть спрямовані на «подолання гуманітарної кризи».

    «За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує», – наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

    На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.

    Теги: Донбас ООН Україна
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    Українські військові відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях (фото)