Арестович назвав нову причину можливого посилення санкцій проти Росії

Україна попередила РФ про міжнародні правові наслідки, які можуть стати наслідком незаконного захоплення житла в ОРДЛО

Намір окупаційних адміністрацій в ОРДЛО переводити нерухомість в муніципальну власність може призвести до посилення санкцій проти Російської Федерації. Дане питання вже піднімалося економічною підгрупою ТКГ.

Про це в ефірі каналу «Дом» заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Ми попереджаємо про міжнародні правові наслідки, які можуть стати наслідком. МЗС дуже активно працює. І Офіс президента вважає це одним із серйозних дестабілізуючих факторів, який разом з роздачею паспортів, рублевою зоною та іншим носять характеристики повзучої анексії», – заявив він.

Арестович не виключає, що дії окупаційної влади в ОРДЛО можуть стати причиною посилення антиросійських санкцій або аргументом, який не дасть можливості зняти обмеження, які були введені раніше.

«Наші партнери цілком розуміють, про що йде мова. Термін «повзуча анексія» звучить все частіше. Думаю, про це скажуть Путіну і на зустрічі з Байденом. І президент Зеленський підніме цю тему», – заявив він.

При цьому спікер української делегації в ТКГ підкреслив, що Міністерство закордонних справ України зараз готує низку заяв щодо даної ситуації.

«Все це стане предметом розглядів в міжнародних судах, в міжнародних організаціях, ООН, ОБСЄ і т.д. Ну і, безумовно, двосторонніх відносин. Це аргумент, який погіршує позицію Росії в мирному врегулюванні», – додав Арестович.

Раніше Арестович заявляв, що вибори до Держдуми на Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.