Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю – секретар РНБО

Рішення прийнято за дорученням президента

Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання», – сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що «затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами».

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.

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