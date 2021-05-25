У районі операції Об’єднаних сил почався другий етап Covid-вакцинації
Вакцинацію військових проводять препаратом CoviShield
Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень
На Донбасі стартував другий етап вакцинації українських військових. Про це24 травня повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
Вакцинацію проводять препаратом CoviShield. За умовами виробника вакцини, щеплення треба проводити в два етапи.
«На сьогодні в операції Об'єднаних сил (ООС), завдяки вдало проведеній роботі серед особового складу, а також набутому позитивному досвіду з проведення щеплень, кількість охочих пройти вакцинацію зростає. Ми маємо тенденцію, що в район проведення ООС для виконання завдань приїжджає особовий склад, який вже заздалегідь отримав першу дозу вакцини в пунктах постійної дислокації. На місці вони отримують другу вакцину, відповідно до встановлених термінів», – заявив начальник медслужби ООС полковник Олександр Авраменко.
Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень. Відзначається, що випадків поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців, які вимагали б стаціонарного лікування, не зафіксовано.
«За наявною інформацією, можуть виникати реакції, передбачені виробником вакцини у вигляді підвищення температури на тривалий термін, що є показником активної вироблення імунітету у особи, яка отримала щеплення», – підкреслили в командуванні.
Раніше повідомлялося, що українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу.
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