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    У районі операції Об’єднаних сил почався другий етап Covid-вакцинації

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    Вакцинацію військових проводять препаратом CoviShield - У районі операції Об’єднаних сил почався другий етап Covid-вакцинації

    Вакцинацію військових проводять препаратом CoviShield

    Фото: пресслужба командування Медичних сил ЗСУ

    Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень

    На Донбасі стартував другий етап вакцинації українських військових. Про це24 травня повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

    Вакцинацію проводять препаратом CoviShield. За умовами виробника вакцини, щеплення треба проводити в два етапи.

    «На сьогодні в операції Об'єднаних сил (ООС), завдяки вдало проведеній роботі серед особового складу, а також набутому позитивному досвіду з проведення щеплень, кількість охочих пройти вакцинацію зростає. Ми маємо тенденцію, що в район проведення ООС для виконання завдань приїжджає особовий склад, який вже заздалегідь отримав першу дозу вакцини в пунктах постійної дислокації. На місці вони отримують другу вакцину, відповідно до встановлених термінів», – заявив начальник медслужби ООС полковник Олександр Авраменко.

    Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень. Відзначається, що випадків поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців, які вимагали б стаціонарного лікування, не зафіксовано.

    «За наявною інформацією, можуть виникати реакції, передбачені виробником вакцини у вигляді підвищення температури на тривалий термін, що є показником активної вироблення імунітету у особи, яка отримала щеплення», – підкреслили в командуванні.

    Раніше повідомлялося, що українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу.

    Також епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

    До слова, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.

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    Теги: Донбас ЗСУ військові щеплення вакцинація Операція Об’єднаних сил
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    У районі операції Об’єднаних сил почався другий етап Covid-вакцинації