У районі операції Об’єднаних сил почався другий етап Covid-вакцинації

Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень

На Донбасі стартував другий етап вакцинації українських військових. Про це24 травня повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Вакцинацію проводять препаратом CoviShield. За умовами виробника вакцини, щеплення треба проводити в два етапи.

«На сьогодні в операції Об'єднаних сил (ООС), завдяки вдало проведеній роботі серед особового складу, а також набутому позитивному досвіду з проведення щеплень, кількість охочих пройти вакцинацію зростає. Ми маємо тенденцію, що в район проведення ООС для виконання завдань приїжджає особовий склад, який вже заздалегідь отримав першу дозу вакцини в пунктах постійної дислокації. На місці вони отримують другу вакцину, відповідно до встановлених термінів», – заявив начальник медслужби ООС полковник Олександр Авраменко.

Другий етап вакцинації проводять на тимчасових пунктах щеплень на базі військових мобільних госпіталів і цивільних лікарень. Відзначається, що випадків поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців, які вимагали б стаціонарного лікування, не зафіксовано.

«За наявною інформацією, можуть виникати реакції, передбачені виробником вакцини у вигляді підвищення температури на тривалий термін, що є показником активної вироблення імунітету у особи, яка отримала щеплення», – підкреслили в командуванні.

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