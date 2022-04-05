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    Події в Україні

    ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна» (відео)

    ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна» (відео)
    фото скріншот відео

    У результаті влучання ліквідовані два російських льотчики

    Військові Збройних сил України з 95 бригади 5 квітня вранці під Ізюмом Харківської області збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою «Стугна». Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

    «Дивіться на ці кадри! Найсучасніший вертоліт росіян, озброєний до зубів, летів вбивати наших хлопців, а в підсумку перетворився на купи уламків», – йдеться у повідомленні.

    Також Геращенко додав, що в результаті влучання ліквідовані два російських льотчики.

    Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.

    Теги: росія окупанти війна літак Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна» (відео)