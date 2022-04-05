ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна» (відео)

У результаті влучання ліквідовані два російських льотчики

Військові Збройних сил України з 95 бригади 5 квітня вранці під Ізюмом Харківської області збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою «Стугна». Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

«Дивіться на ці кадри! Найсучасніший вертоліт росіян, озброєний до зубів, летів вбивати наших хлопців, а в підсумку перетворився на купи уламків», – йдеться у повідомленні.

Також Геращенко додав, що в результаті влучання ліквідовані два російських льотчики.

Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.