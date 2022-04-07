Україна збиватиме літаки Росії при спробі потрапити в Придністров'я

На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських військових літаків

Якщо Росія перекидатиме військові літаки на територію самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки українські сили Протиповітряної оборони збиватимуть повітряні цілі. Про це Укрінформу повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

«Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс РФ над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя», - підкреслив начальник управління.

Нагадаємо, 6 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідоми, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків.

Також на території так званої придністровсько-молдавської республіки Росією проводиться агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство, щодо залучення до війни в Україні.

Відомо, що російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього.