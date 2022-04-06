Повітряні Сили збили за день вісім ворожих крилатих ракет

Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО

Ворог наносить ракетні удари з повітряного простору Білорусі

Протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили 8 крилатих ракет. Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі», – ідеться у повідомленні.

Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах.

Нагадаємо, обстрілами мирних українських міст керує військовий родом із Вінницької області Григорій Бреєв. Він командує фрегатом «Адмірал Макаров» Чорноморського флоту РФ, з якого під безпосереднім керівництвом зрадника запускаються крилаті ракети «Калібр».

Також уродженець Яготина Київської області, нині військовий комісар Бєлгородської області РФ Валерій Грицай відправляє з Росії воювати проти Україну російських солдат.

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