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    Події в Україні

    Українські вояки збили винищувач. Перехоплено розмову ворожих пілотів (відео)

    Українські вояки перехопили розмову російських пілотів - Українські вояки збили винищувач. Перехоплено розмову ворожих пілотів (відео)
    Українські вояки перехопили розмову російських пілотів
    фото з відкритих джерел

    Бомбардувальник Су-34 підбили 3 квітня на Харківщині

    Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Про це командування повідомило на своїй сторінці у Facebook.

    Українські вояки також перехопили розмову російських пілотів.

    Вони не можуть зрозуміти, який саме літак підбито та ухвалюють рішення відходити.

    Раніше у небі над Харківщиною в районі міста Ізюм Збройні сили збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат.

    Також на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Українські вояки збили винищувач. Перехоплено розмову ворожих пілотів (відео)