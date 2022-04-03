Українські вояки збили винищувач. Перехоплено розмову ворожих пілотів (відео)

Бомбардувальник Су-34 підбили 3 квітня на Харківщині

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Про це командування повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Українські вояки також перехопили розмову російських пілотів.

Вони не можуть зрозуміти, який саме літак підбито та ухвалюють рішення відходити.

Раніше у небі над Харківщиною в районі міста Ізюм Збройні сили збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат.

Також на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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