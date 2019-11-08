Український фільм «Атлантида» отримав гран-прі на фестивалі в Мінську



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У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України

Український фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича отримав гран-прі на мінському міжнародному фестивалі «Лістапад».

Про це повідомляє hromadske.

У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України.

Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Раніше він працював оператором та знімав фільм «Плем'я» Мирослава Слабошпицького.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фільм «Атлантида» Валентина Васяновича назвали кращим фільмом секції «Горизонти» Венеціанського бієнале.

6 листопада «Атлантида» отримав спеціальний приз на Токійському кінофестивалі.