Український фільм «Кохання» отримав чергову міжнародну нагороду



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Створений за підтримки Держкіно український фільм «Кохання» режисера Микити Лиськова отримав Ґран-прі міжнародного фестивалю анімаційного кіно Turku Animated Film Festival

Українский фільм «Кохання» продовжує збирати нагороди міжнародних кінофестивалів. Про це передає пресслужба державного агенства України з питань кіно.

«Створений за підтримки Держкіно український фільм «Кохання» режисера Микити Лиськова отримав Ґран-прі міжнародного фестивалю анімаційного кіно Turku Animated Film Festival», - йдеться в повідомленні.

Журі фестивалю, який проходив у Фінляндії, присудило українській стрічці Ґран-прі з таким формулюванням: «Фільм, який кидає довгий важкий погляд на рідне місто режисера. Це фрагментарно, анархічно, весело, глибоко критично і з любов’ю водночас».

«Світова прем’єра короткометражного анімаційного фільму «Кохання» відбулася на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі, після чого стрічка отримала ряд перемог на інших міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія.