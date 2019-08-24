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    Політика

    Сенцов отримав премію на фестивалі Solidarity of Arts у Польщі

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    Український політв&rsquo;язень і режисер Олег Сенцов - Сенцов отримав премію на фестивалі Solidarity of Arts у Польщі
    Український політв’язень і режисер Олег Сенцов

    В межах фестивалю Solidarity of Arts планують показати фільм Сенцова «Гравець»

    Український політв’язень, режисер Олег Сенцов отримав премію «Нептун» фестивалю Solidarity of Arts в Польщі.

    Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе у Facebook.

    Нагороду вручили сестрі політв’язня Наталії Каплан.

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    Премією Нептун нагороджують митців, художня діяльність яких пов’язана з сучасністю і проголошує цінності свободи та солідарності. Сенцов став 37-м володарем цієї нагороди. В межах фестивалю Solidarity of Arts планують показати фільм Сенцова «Гравець», з яким він дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Роттердамі в 2012 році.

    Як відомо, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник. Після анексії Криму, затриманий ФСБ у підозрі в терористичні діяльності, засуджений на 20 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, українського політв’язня, режисера Олег Сенцов та російського головреда видання «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський не планують обмінювати у межах обміну ув’язненими між Росією і Україною.

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