«Залізні метелики»: в Україні знімають фільм про катастрофу МН17
Знімає фільм українська команда коштом українського культурного фонду й уряду Канади
В Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17.
Знімає фільм українська команда на чолі з режисером Романом Любим коштом українського культурного фонду й уряду Канади.
Зйомки фільму почалися в понеділок, 26 серпня, під Києвом.
Назва фільму - «Залізні метелики», тому що, як кажуть автори, багато уламків ракети, яка потрапила в літак, мали форму саме метеликів.
Автори фільму кажуть, що їхня мета - не розслідування, адже хто винен у теракті, давно всім відомо. Їхня мета - не дати забути про трагедію.
На великі екрани «Залізні метелики» планують випустити через рік.
Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.
Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.
У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.
Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.
Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.
Джерело: ТСН