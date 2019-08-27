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    «Залізні метелики»: в Україні знімають фільм про катастрофу МН17

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    Фільм про Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines знімають в Україні - «Залізні метелики»: в Україні знімають фільм про катастрофу МН17
    Фільм про Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines знімають в Україні
    Фото: кадр із відео

    Знімає фільм українська команда коштом українського культурного фонду й уряду Канади

    В Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17. 

    Знімає фільм українська команда на чолі з режисером Романом Любим коштом українського культурного фонду й уряду Канади.

    Зйомки фільму почалися в понеділок, 26 серпня, під Києвом.

    Назва фільму - «Залізні метелики», тому що, як кажуть автори, багато уламків ракети, яка потрапила в літак, мали форму саме метеликів.

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    Автори фільму кажуть, що їхня мета - не розслідування, адже хто винен у теракті, давно всім відомо. Їхня мета - не дати забути про трагедію.

    На великі екрани «Залізні метелики» планують випустити через рік.

    Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

    Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

    У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Джерело: ТСН

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